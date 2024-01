LIVE Alba Berlino-Virtus Bologna 16-38 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | i felsinei dilagano nel secondo quarto | tedeschi sempre distanti nel punteggio

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-48 Johannes Thiemann da due: mini-break dei padroni di casa, con coach Luca Banchi che chiama time-out per disegnare l’ultima azione del primo tempo. 25-48 Yanni Wetzell perfetto dall’arco: l’torna a segnare da lontano! 22-48 Lomazs dal pitturato: si sblocca anche il lettone! 22-46 DANIEEEL HACKETT! TRIPLAAAAAAA 22-43 2/2 per Yanni Wetzell a cronometro fermo: l’esce bene da minuto di sospensione. Time-out chiamato da coach Luca Banchi per far rifiatare i suoi, forti dell’importante margine nelsugli avversari. 20-43 Tornike Shengelia sfrutta il tabellone e segna: 10 punti per il georgiano! Debutto in bianconero per Rihard Lomazs, lettone arrivato pochi giorni fa insieme a Zizic. 20-41 2/2 ...