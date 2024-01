L' Italia di Giorgia prende forma | Meloni fa “sbavare” la sinistra

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dopo averla rinviata per due volte, prima per un'influenza poi per l'otolite,ha affrontato la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Una maratona da poco più di tre ore, la più lunga degli ultimi anni, tanto che il premier è costretta a interromperla per poter andare in bagno. Nell'aula dei gruppi parlamentari ci sono dei banchi vuoti, sono quelli della Federazione nazionale della stampa che ha disertato per protesta contro la legge bavaglio. Una protesta cheaffronta subito ricordando che la cosiddetta "legge bavaglio" «è frutto di un emendamento parlamentare che arriva tra l'altro dall'esponente di un partito dell'opposizione (Enrico Costa di Azione) al quale certamente c'è stato un parere favorevole del governo, ma non è un'iniziativa del governo». Risponde a 45 domande che spaziano dalle questioni interne fino alla stretta ...