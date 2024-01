L’Iran promette vendetta per l’attentato alla tomba di Soleimani e punta il dito fuori dal Paese | «Isis? Agenti di Usa e Israele»

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Centinaia di persone si sono radunate questa mattina a Kerman, nel sud-est del, per piangere la morte delle 89 vittime provocate dduplice esplosione avvenuta mercoledì all’ingresso del mausoleo dedicato a Qassem, il generale delle Guardie rivoluzionarie ucciso da un drone americano nel gennaio 2020. A rendere solenne omaggio sulladiè stato anche il presidente iraniano Ebrahim Raisi, che ha colto l’occasione per rilanciare la retorica patriottica contro i non meglio identificati nemici del. «Le nostre forze sceglieranno il tempo e il luogo per agire» in risposta al, ha detto Raisi, citato dall’agenzia di stampa Irna. Un modo per acquietare la sete di giustizia della folla in lutto radunatasi nel luogo sacro di ...