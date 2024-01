L' ipotesi di un duello tra Meloni e Schlein riaccende le tensioni tra Pd e M5s

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - La polarizzazione c'è, è stata cercata da Giorgiaed Elly, ed è stata battezzata con il via libera arrivato ieri dalla conferenza stampa della premier: "Mi impegno volentieri ad un confronto con. Credo sia normale, giusto che il presidente del Consiglio dei ministri si confronti con il leader dell'opposizione prima della campagna elettorale per le elezioni europee". Risiede in quell'espressione scelta da, "leader dell'opposizione", la ragione della soddisfazione e, in parte, dei timori dem. Perchè riconoscendocome leader non del Pd, ma di tutta l'opposizione,batte lì dove il dente duole: nei rapporti fra dem e Cinque Stelle. "Come la prenderà Conte?" Non a caso ieri, a poche ore dalle parole della premier, fra gli esponenti del ...

che i dem non prendono in considerazione visto che, come viene spiegato, visto che la dead ... Tutto, mentre la segretaria prepara il terreno del confronto televisivo con Giorgia Meloni. I temi su ...Una sfida lanciata dal premier durante la conferenza stampa di fine anno e una gara tra le emittenti per aggiudicarsi l'atteso confronto. L'ipotesi di un duello tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein guadagna concretezza e, in questi giorni, quasi non si parla d'altro. D'altronde si tratterebbe di un confronto nel bel mezzo delle Europee e ...