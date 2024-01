Linus risponde a Cecchetto | “Non perde occasione di denigrarmi Nel suo docufilm ha evitato di nominarmi”

Leggi su tpi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) “Ho lavorato con lui per dieci anni, lui era il boss, io un ragazzino. A lui devo tutto il mio successo, e l’ho scritto e dichiarato in ogni. Su ogni libro che ho scritto e in ogni intervista che mi hanno fatto, controllate pure. Ma i ragazzini crescono e i boss invecchiano, è la vita, e spesso non dipende dall’età…” Continua lo scontro trae Claudiodopo il documentare andato in onda su Rai1. In risposta all’intervista dial Corriere della Sera, il direttore artistico di Radio Deejay ha scritto una lettera allo stesso quotidiano milanese “per puntualizzare alcune cose” riguardo il rapporto con il fondatore della sua emittente. “In questi trent’anni non ho mai rilasciato una qualunque dichiarazione contro di lui, mai. Cercatela pure, non la troverete”, ha scritto ...