L’influenza “mai vista prima”

Leggi su butac

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Sono tanti i profili di giornalisti e “influencer negazionisti” di cui, in questi giorni, ci segnalate post che a un primo aspetto sembrano innocenti considerazioni, ma che in realtà servono a sostenere specifiche narrazioni complottiste. Post come questa riflessione, fatta da un’ex giornalista di SkyTg24 che ora lavora per altri media, come La Verità e Piazza Pulita: “Una volta ci vedevamo ai veglioni…” mi dice ridendo un amico che incontro in coda alla farmacia di turno in centro città… La fila si prolunga (e di parecchio) anche fino al marciapiede. Tutti malati, da giorni faccio lo slalom tra contatti continui con amici e parenti con febbri, tossi, vomito e varie, ma non so quanto ancora resisterò in piedi! Maie vissuta una cosa del genere, in anni e anni di picchi influenzali invernali. Tutto normale? Intanto direi una cosa: grazie #vaccini #covid…! E ...