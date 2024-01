L' inflazione in Italia rallenta nel 2023 | +5 | 7% secondo le stime Istat

Leggi su panorama

(Di venerdì 5 gennaio 2024)lepreliminari elaborate dall', nelin media i prezzi al consumo hanno registrato una crescita del 5,7%, in nettomento rispetto all'8,1% del 2022. L'risulta ancora in calo nel mese di dicembre, scendendo al +0,6% annuo rispetto al +0,7% di novembre. Nello specifico,i dati provvisori, nel mese di dicembrel'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua. Questo andamento "risente principalmente del venir meno delle tensioni sui prezzi dei beni energetici", spiega l'. In controtendenza, invece, il dato europeo.la stima flash di Eurostat, il ...