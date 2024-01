L’infermiera picchiata nell’ospedale di Castellammare | “Mi ha pestata perché donna”

Leggi su tpi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) “Mi ci è voluto un po’ per realizzare ciò che mi era accaduto. Che un uomo mi aveva sferrato un pugno improvvisamente, mentre non facevo altro che il mio lavoro”. CosìAnna Procida ha raccontato la brutale aggressione subita la sera del 3 gennaio al pronto soccorso del San Leonardo didi Stabia. “Come sto? Tutta gonfia. Stanca, distrutta sia fisicamente che psicologicamente”, ha detto al Corriere della Sera la 30enne, presa a pugni e a calci dal parente di uno dei pazienti del pronto soccorso. “La sala del codice rosso era piena di parenti di persone che avevano bisogno di cure: sembrava un mercato”, ha ricordato, che lavora fianco a fianco alla sorella Maria Rosaria, anche lei infermiera. Quest’ultima le aveva detto più volte di uscire, “che era pericoloso stare in tanti in uno spazio limitato, ...