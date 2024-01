L' indiscrezione Dopo Balocco anche Coca Cola avrebbe mollato la Ferragni

(Di venerdì 5 gennaio 2024)lo scandalo legato al pandoroun altro sponsor si è ritirato dal supporto a Chiara. Secondo quanto riportato da Repubblica, lainterrotto la realizzazione dello spot previsto con l'influencer, chedovuto andare in onda alla fine di gennaio, poco prima dell'inizio del prossimo Festival di Sanremo.Per il momento, non ci sono comunicazioni ufficiali né dalla multinazionale né dall'entourage di. Va notato che un altro sponsor, l'azienda di occhiali Safilo, aveva già abbandonato la nota influencer nei giorni precedenti.

News tv. “Addio”: Ballando, lascia il programma dopo anni – Questa sera, sabato 23 dicembre in diretta su Rai 1 dalle 20.30 andrà in onda la ... (tvzap)

Una maxi-multa e una polemica che non si placa. Chiara Ferragni, accusata di aver condotto "pratiche commerciali scorrette" per la vendita dei ... (iltempo)

Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi è al centro di numerosi rumor che la indicano come presunto interesse amoroso di due ex compagni di Belen ... (isaechia)

Il club è già in molto per cercare un successore e oggi è arrivata l'del nome di ...dall'incarico di amministratore delegato della parte tecnica del Tottenham lo scorso aprileessere ...Un'cui oggi ha voluto replicare il diretto interessato: non sui social o sul suo ... Smentita secca e tanti saluti Tutt'altro, perché subitoGomez lascia intendere che il muro di ...I Maneskin si sciolgono Secondo le ultime indiscrezioni alcuni di loro hanno in programma dei progetti da solisti, ma sembrerebbe ...L'esperto agente di calciatori, intermediario dell'operazione che ha portato Osimhen dal Lille al Napoli, è sicuro dei movimenti di De Laurentiis.