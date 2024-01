L’incredibile frase di Vinted sui dati personali forniti «a tuo rischio e pericolo»

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Termini e condizioni che fanno riferimento alle privacy policies, ma che poi – nella sostanza – esprimono concetti che non sono coerenti con i regolamenti europei che tutelano i. Tra l’altro, con una curiosa incoerenza: mentre nelle privacy policies il GDPR viene correttamente citato, all’interno della pagina di termini e condizioni la sigla del regolamento europeo suinon compare affatto. Stiamo parlando delle nuove policies diche, recentemente, sta aggiornando il sistema di condivisione deida parte degli utenti. All’interno della pagina relativa ai termini e condizioni di utilizzo dell’app che serve a vendere e ad acquistare dei vestiti usati (celebratissima e sponsorizzatissima in tutti gli spazi promozionali), infatti, compare una ...

... che ha parlato di " unadi una violenza". In ... non serve'acume di Sherlock Holmes per capire che tutto ciò è ...All'inizio un po' di curiosità c'è stata, poi però'interesse è ... Lainteressante del titolare è questa: "Già in tempi non ... ma com'è che alla fine abbiamo perso 4 a 0 - La cosa...