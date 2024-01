L’imbarazzante caso 23andMe | dà la colpa del data breach subìto agli utenti

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ok, siamo negli Stati Uniti e il GDPR si ferma sulle coste europee dell’Oceano Atlantico. Tuttavia, ci sono degli elementi – nella storia delsubito da– che non possono non essere presi in considerazione se parliamo di educazione digitale, di gestione della crisi derivante da un attacco hacker e se – soprattutto – parliamo di strumenti a disposizione per tutelare gli archivi digitali che, com’è noto, contengono tanti dati e sono sempre vulnerabili nonostante il progresso delle tecnologie di cybersicurezza.è una delle aziende che si occupa di genomica e di biotecnologia più famose al mondo. Non solo perché la sua amministratrice, Anne Wojcicki, è l’ex moglie di uno dei fondatori di Google (Sergey Brin), ma anche per i volumi di dati che gestisce. L’azienda fornisce test del DNA per ...