Liga | colpo Athletic Bilbao | Siviglia sempre in crisi Osasuna ok

Calciomercato Milan , primo colpo in entrata per i rossoneri: già fissate le visite mediche , sorride Stefano Pioli . Il Milan , in questa prima fase di ... (sportnews.eu)

grosso dell' Athletic Bilbao che si impone per 2 - 0 nella trasferta contro il Siviglia nella gara valida per la 19esima giornata dellaspagnola. Vesga sblocca la partita alla mezz'ora, poi ...... valida per la diciannovesima giornata dellaspagnola, è in programma giovedì alle 19:15. ... Occhio anche alesterno, mentre ci sentiamo di escludere in maniera definitiva una possibile ...Il Milan vuole sferrare il colpo in entrata in questo mercato, ma dovrà fare i conti con lo stipendio del giocatore. Senza DC sarà complicato.Colpo grosso dell’Athletic Bilbao che si impone per 2-0 nella trasferta contro il Siviglia nella gara valida per la 19esima giornata della Liga spagnola. Vesga sblocca la partita alla mezz’ora, poi ne ...