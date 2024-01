L' icona che è conforto di Odessa

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’più miracolosa diè quella della Madre di Dio detta Kasperovskaya, nella Cattedrale della Dormizione. L’avevo vista solo nelle riproduzioni, molto bella. Ha attraversato, come tutti i monumenti e le opere di carattere religioso della città, vicissitudini tempestose. Ora è nel suo posto prestigioso, dove i fedeli – le fedeli soprattutto, e i loro bambini – possono venerarla, accendere le loro candeline, segnarsi innumerevoli volte e inginocchiarsi e baciare la cornice. Per rafforzare le preghiere in un tempo così bisognoso di protezione e di miracoli, le donazioni si sono moltiplicate, così che ora la cornice di argento e oro rosso e perle e pietre preziose e smalti e collane e sculture miniaturizzate è così carica e trabordante che il viso screpolato della Madonna e quello del Bambino che le si appoggia alla guancia riescono appena a fare ...