Liam Gallagher e John Squire | esce ‘Just Another Rainbow’

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Da un lato, leggenda degli Oasis, e dall’altro, chitarrista dei The Stone Roses: due nomi giganteschi che per la prima volta appaiono insieme nel singolo JustRainbow, uscito il 5 gennaio. Sembra che sia solo il primo di altri brani che arriveranno nel corso dell’anno. L’artwork della cover è realizzato da& Jamie Hutchinson. JustRainbow è infatti la prima collaborazione del duo, ma la storia del rapporto tranasce addirittura nel 1989.– allora sedicenne – assistette a un concerto degli Stone Roses all’International 2 di Manchester, all’epoca dell’uscita del loro album di ...

Liam Gallagher ha presta to la sua voce riconoscibilissima per degli annunci sulla nuova linea di tram della città di Manchester . L’idea è stata ... (cultweb)

Il 2024 sarà l’anno del nuovo singolo di Liam Gallagher , una tripla sorpresa che l’ex Oasis ha voluto regalare ai fan giusto in tempo per Natale e ... (optimagazine)

Una bella botta super rock!- John Squire - Voto 7,50 - Primo brano della collaborazione trae Squire. In primo piano la voce inconfondibile diavvolta dalle chitarre ...Così John Squire, ex - chitarrista degli Stone Roses, ha descritto il nuovo singolo con, disponibile da oggi. "In realtà non mi piace spiegare le canzoni, penso che trovarvi ...L'ex Oasis Liam Gallagher si è unito a John Squire, uno dei chitarristi e cantautori più influenti della sua generazione grazie al periodo trascorso negli Stone Roses. Il duo lascia già il segno in qu ...‘Just Another Rainbow’ è l’inizio di un percorso: Liam Gallagher e John Squire promettono faville nel 2024.