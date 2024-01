Lezione del Ministro Sangiuliano alla sinistra | una targa per Gramsci

Si passa all'Invention Test, con ladi chef Locatelli che presenta il baccalà come se fosse ... Ma il mio baccalà non ha il saporebaccalà". Lo scrittore scruta lo schermo in cerca di ...... chiunque l'abbia eletta, e ad oggi in Italia non è mai stata la presidenteConsiglio a porre ... Il plotone d'esecuzione costretto alla ritirata: da Meloni unaGiorgia Meloni sul caso Pozzolo: «Nella classe dirigente di FdI non tutti capiscono le responsabilità che abbiamo» ...L’anno appena concluso ha enfatizzato i rischi macroeconomici per i mercati ma anche le opportunità offerte dal cambiamento tettonico e da un approccio “granulare” agli investimenti. È l’indicazione c ...