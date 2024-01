Lexar ARES RGB DDR5 6400 MHz RAM 32GB | Recensione e Prestazioni 2024

Leggi su windows8.myblog

(Di venerdì 5 gennaio 2024)dellaRGBMHz RAMLaRGBMHz RAM daè una soluzione di memoria progettata per gli appassionati di gaming alla ricerca dielevate. Ecco cosa la rende unica: Potenza per il Gaming di Ultima Generazione: Ottimizzata per l’Intel XMP 3.0 e l’AMD EXPO, questa RAMoffre … ?