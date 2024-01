L’epifania porta freddo e pioggia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo in rapido peggioramento sulla Lombardia per l’arrivo di una perturbazione dalla Francia. Nel fine settimana formerà un’ampia bassa pressione nel Mediterraneo, con tempo instabile in numerose regioni italiane e con graduale ingresso di aria più fredda da nord-est. Venerdì 5 gennaio 2024 Tempo Previsto: Cielo coperto ovunque con precipitazioni diffuse su tutti i settori. Quota neve intorno a 800-1000 metri su Alpi e Prealpi centro-occidentali, 1000-1300 metri altrove (in calo la sera sull’area appenninica).Temperature: Minime in aumento (3/5°C), massime in calo (6/8°C).Venti: In pianura venti deboli o moderati da nord-est, in quota venti moderati da sud.