L’elettrocardiogramma del futuro? Potrebbe essere eseguito anche con gli auricolari Lo studio Imperial College di Londra

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Un dispositivo appena più grande di un auricolare e indossabile all’interno dell’orecchio, in grado di effettuare la lettura del(Ecg) nell’arco dell’intera giornata, è la proposta futura per monitorare il battito cardiaco e segnalare eventuali irregolarità. Il dispositivo, sviluppato dai ricercatori dell’di, illustrato sulla rivista Royal Society Open Science, ha dimostrato di avere le stesse prestazioni di un Ecg convenzionale in due misurazioni su tre e promette di rendere quest’ultimo obsoleto e sostituirlo entro due anni. Se da un lato l’auricolare rileva un segnale dal cuore più debole rispetto al consueto Ecg del torace, in quanto più lontano sul corpo, dall’altro ha il vantaggio di poterindossato facilmente e per ore. Questo ...