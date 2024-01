Legge di Bilancio | niente più fondi per il contrasto ai disturbi alimentari | «Siamo disperati»

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Sono spariti dalladifresca di approvazione i 25 milioni di euro che erano stati stanziati nel biennio 2023-2024 per ildei. I soldi servivano ad aumentare il numero degli ambulatori, così da poter assistere soprattutto chi soffre di queste patologie ma non ha la possibilità di rivolgersi a una struttura. Questo perché, su 126 strutture sul territorio nazionale (112 pubbliche e 14 private), 63 sono al Nord, 20 nella sola Emilia-Romagna. Nel Centro scendono a 23, mentre 40 sono distribuite tra Sud e Isole, 12 in Campania e 7 in Sicilia. Il Molise non ne ha nemmeno una. Laura Dalla Ragione, direttore ReteUsl 1 dell’Umbria, ha dichiarato al Corriere della Sera: «Una rete insufficiente però, anche a ...

Sono spariti dalladifresca di approvazione i 25 milioni di euro che erano stati stanziati nel biennio 2023 - 2024 per il contrasto dei disturbi alimentari. I soldi servivano ad aumentare il numero degli ......