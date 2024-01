Leclerc - Sainz | per il rinnovo ogni giorno è buono

In un’intervista al quotidiano spagnolo As, Carlos Sainz è ritornato sulla stagione 2023 e ha fissato gli obiettivi per il suo 2024 : “Nel la scorsa ... (sportface)

Guarda anche Formula 1 Ferrari, i nuovi caschi 2023 diFerrari, tutti i segreti della nuova Rossa 2024 Non a caso proprio nella conferenza stampa natalizia lo stesso Vasseur aveva ...... la Ferrari inizia con vantaggio rispetto alla Red Bull in quanto ha superato con successo il crash test della 676 con la quale gareggeranno Charlese Carlosin questa stagione. Ferrari ...Il countdown sul r innovo del contratto in Ferrari per Charles Leclerc e Carlos Sainz è iniziato da prima di Natale e ogni giorno potrebbe essere quello buono, visto che di certo c’è che i due sono be ...Si avvicinano le possibilità dei rinnovi per Leclerc e Carlos Sainz in casa Ferrari prima dell'inizio delle simulazioni ...