Leclerc aggiunge una supercar da 565 mila sterline alla sua collezione personale

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Charlesè stato avvistatoguida di unaFerrari nuova e personalizzata durante la stagione di riposo della F1. Sui social media è apparso un filmato diche guida la nuova 812 Competizione Aperta per le strade di Monaco, l’ultima aggiuntasuadi auto stradali Ferrari. Il raro modello – secondo quanto riferito, uno dei soli 599 prodotti – ha un prezzo di ben 565.000è stato vistoguida di un modello personalizzato dell’auto, con decalcomanie “16” per indicare il suo numero di gara in F1. Inoltre, è rifinita con una vernice bianca opaca. La 812 Competizione Aperta eroga 819 CV dal suo motore V12 da 6,5 litri e ri 9.500 giri/min. Il ...

Quinto posto per Charles, che archivia il 2023 con 19 milioni di dollari (17.6 milioni di euro). Il pilota monegasco della Ferrariai 14 milioni di dollari di stipendio (che ...Nonostante ciò, con un pizzico di rammarico per l'imprevisto, arde inla volontà di ... Da San Paolo Wolff: " È interessante che in tre gare consecutive finisci con un ottimo secondo ...Il pilota della Ferrari in Formula 1 Charles Leclerc si è regalato uno dei modelli più esclusivi e costosi prodotti dalla casa di Maranello: il ...Il noto giornalista e scrittore commenta la situazione dei due piloti della Rossa, in scadenza al termine del prossimo anno solare: le dichiarazioni ...