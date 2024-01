Lecce | i convocati per il Cagliari | la scelta su Almqvist e Pongracic

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roberto D’Aversa, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro ilRoberto D’Aversa, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di domani contro il. Recuperano. Assenti invece per infortunio Dermaku e Sansone, con Touba, Rafia e Banda che sono impegnati in Coppa d’Africa. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Brancolini, Falcone, Samooja. Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey,, Smajlovic, Venuti. Centrocampisti: Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Ramadani. Attaccanti:, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Strefezza.

