Le sanzioni contro la Russia servono ma non tutte L’analisi di FT

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Congelare e monetizzare gli asset dellaè uno dei pallini dell’Europa da due anni buoni a questa parte. 200 miliardi, euro più, euro meno, messi sotto chiave per farli fruttare, al fine di finanziare la ricostruzione dell’Ucraina. Ma non tutti sono convinti della bontà di questa operazione. Tra questi, Nicolas Mulder, economista e docente alla Cornell University (New York) e autore del recente volume sulecomminate nel mondo a partire dalla I Guerra Mondiale, The Economic Weapon). Ora, dopo aver sollevato dubbi circa l’opportunità per l’Ue di interrompere del tutto gli acquisti di gas russo lo scorso anno, spiegando come l’efficacia dellenon si misura sul malessere da esse imposto sull’avversario, bensì sulla loro attitudine ad avvicinarci alla pace, dalle colonne del Financial Times ...