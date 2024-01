Le pseudoscienze all' università

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Al direttore - Cosa direste se, nelle aule di qualche dipartimento di medicina di unaitaliana, si tenesse un corso di “Iconodiagnostica applicata alle biotipologie energetiche”? Oppure, nell’ambito dello stesso percorso formativo in un dipartimento, ripeto, di medicina, si insegnassero fra le altre cose “Moxibustione- Digitopressione-Tui-na”, “Biotipologia-Iridologia”, “Medicina vibrazionale Elementi di cromoterapia e cromopuntura”, “Floriterapia di Bach”, “Aromaterapia e Ayurveda”, “Elementi di cromoterapia e cromopuntura”, “Terapia craniosacrale”, “Auricoloterapia”, oltre, naturalmente, alle immancabili “Omeopatia e omotossicologia”? Forse, trovandovi in aule destinate a formare medici e personale sanitario di un paese moderno, atteso che non state seguendo lezioni di storia della medicina o di etnologia della medicina, credereste a buon diritto di avere ...