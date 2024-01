Le prove dei test di Medicina slittano da febbraio ad aprile | ecco i dettagli

Leggi su impresaitaliana

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Le domande deidisaranno prese da una banca dati aperta e pubblica Ancora cambiamenti per idi, la situazione sta mettendo letteralmente in crisi coloro che intendono parteciparvi. Leerano previste perma slitteranno ade maggio e le domande saranno prese da una banca dati aperta e pubblica tra i migliaia di quesiti che il consorzio interuniversitario per i sistemi integrati di accesso sta predisponendo. La prova dovrebbe durare 90 minuti, i quesiti dovrebbero essere 50 e dovrebbero partecipare anche gli studenti del quarto anno delle scuole superiori. Praticamente come avvenuto nel 2023. Chiaramente per i, e le certezze, bisognerà attendere il decreto del ministro dell’Università ...