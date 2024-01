Le nuove tasse europee che chiede l' Italia

sNon solo giocano con la colla, le mani ben appiccicate sull'asfalto per frantumare gli zebedei a incolpevoli automobilisti (incolpevoli ma non per ... (liberoquotidiano)

Non sono bastate le proteste e le petizioni da parte degli expat che contavano sulle agevolazioni fiscali per fare rientro in Italia . Lo sconto ... (quifinanza)

Un Fisco amico . Questo l’obiettivo del governo Meloni nell’ambito di una riforma che arriverà oggi in Consiglio dei ministri per l’approvazione ... (notizie)

Strage di Kerman, Isis rivendica Governo, Meloni: le priorità del 2024 sono semplificazioni e giustizia La conferenza stampa della premier tocca tutte le priorità del governo: no a, sì a ...Con la Cina che sbaraglia tutte le previsioni scegliendo per leinstallazioni eolico e solare,...rinnovabili (con un decreto sulle aree idonee che moltiplica la confusione o con ulteriori...Le “nuove” regole sono sempre le “vecchie” regole ... fondamentale principio che lo Stato deve erogare una spesa commisurata alla sua raccolta di tasse dai cittadini, con la flessibilità keynesiana di ...Bilancio (Politica) Allo studio di Arera un aumento del 7% che andrà nelle tasche di chi ha fatto profitti d’oro. Sarà applicata a partire da aprile per un triennio a tutto il flusso in transito. Di L ...