Le insegne nei bagni pubblici possono aiutarci a vedere com’è il mondo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La natura «separatista» dellepiú comunemente associate alle toilette pubbliche si riflette anche a livello materiale, dato che la maggior parte dei servizi igienici prevede una rigida separazione dei sessi. Si tratta di una consuetudine comunemente accettata in diverse culture. In particolare, lerafforzano una credenza ideologica secondo cui le differenze tra i sessi sono molto piú importanti di tutte le loro similarità. L’ideologia è un concetto controverso per gli analisti del discorso, ma è considerata da molti un elemento essenziale per comprendere come il significato venga mediato dai segni e altre pratiche comunicative. Per gli analisti del discorso, l’ideologia è inestricabilmente legata a concetti di potere, e si ricollega alle teorie di Marx (1818-1883) sui modi in cui la maggioranza è controllata tramite una serie di idee ...