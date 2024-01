Le auto familiari usate preferite dagli italiani

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Le vacanze di Natale stanno giungendo al termine e gliapprofittano degli ultimi giorni per trascorrere le feste in famiglia, stilando la lista dei buoni propositi e scartando le ultimi ...

E’ andato in ospedale per un mal di gola ed è morto al pronto soccorso . E’ accaduto a un 44enne arrivato il 31 dicembre scorso all’ospedale San ... (ilfattoquotidiano)

Quali sono leusate più cercate dalle famiglie italiane, per far fronte alle loro esigenze CARFAX , fornitore leader in Europa nei servizi relativi alla storia dei veicoli usati, ha ...Tengono il conto di chi chiede aiuto, si mettono in contatto con iquando viene chiesto. ...su un totale di 2.236 casi di emergenza alle frontiere dell'Ue " scrive il numero di emergenza...Chi comprerà un'auto elettrica nel 2024 avrà un incentivo fino a 13.750 euro se ha un reddito familiare inferiore ai 30.000 euro e rottamerà una macchina tra Euro 0 e Euro 2. Per chi ha un reddito più ...CARFAX, ha svelato la classifica delle auto usate nei segmenti C, D e Suv più cercate sulla sua piattaforma nel 2023.