Le “Amiche di Maria” pronte a conquistare Sanremo 2024

Cerri e compagni arrivano a questa partita dopo aver chiuso il 2023 sulle note altissime sconfiggendo per 4 - 0 il Balca Poggese tra le muradel PalaPonticelli di Santaa Monte. 'Al di ...Si stanno cercando collegamenti tra le due vittime : pare che le due donne fossero. Il ... si tratta di Delia Zarniscu , 54 anni eRus , 58 anni, entrambe romene. Le vittime vivevano a ...Le due vittime, come detto, sono Delia Zarniscu e Maria Rus, entrambe rumene. Ma a sconcertare è la natura della morte di Rus, 57 anni, il cui cadavere è stato trovato carbonizzato in vicolo Avenia.Amiche inseparabili e entrambe uccise in due abitazioni diverse a 200 metri di distanza l’una dall’altra. E’ questo il tragico evento che ha coinvolto Delia Zarniscu e Maria Rus a Naro, nell’Agrigenti ...