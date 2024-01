Lazio-Roma derby in Coppa Italia | quando si gioca? Data | orario e diretta tv quarti di finale

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Aidici sarà iltra. La2023/2024 entra nel vivo e mercoledì 10 gennaio sarà un giorno cruciale per la città di: infatti i biancocelesti e i giallorossi si affronteranno in una partita da brividi: novanta o forse anche centoventi minuti ad altissima tensione. Chi vince vola in semi, chi perde deve abbandonare la competizione con tutte le conseguenze del caso. La partita si disputerà mercoledì 10 gennaio alle 18:00 e verrà trasmessa ined in esclusiva sui canali Mediaset, per quanto riguarda lo streaming il match potrà essere seguito su Mediaset Play o sul sito di Sportmediaset. Laha eliminato il Genoa agli ottavi di ...