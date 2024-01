Lazio | Hysaj in gruppo | dubbio Kamada-Vecino a centrocampo

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Penultimo allenamento per ladi Sarri, impegnata nella preparazione della prima trasferta dell’anno contro l’Udinese. La truppa biancoceleste, dopo una prima fase di riscaldamento muscolare e successivamente tecnico, si è dedicata a un ampio lavoro tattico, seguito da una partitella a campo ridotto. La seduta, infine, si è conclusa con alcuni test dedicati alle palle inattive. All’allenamento ha partecipato anche, fermo negli ultimi due giorni per un dolore al costato, mentre solo differenziato per Immobile e Luis Alberto. Ormai recuperato, invece, Romagnoli che però potrebbe partire dalla panchina con Sarri intenzionato a confermare Patric e Gila come coppia centrale in difesa. L’unico ballottaggio sembra essere quello atra, mentre in attacco Isaksen prenderà ...