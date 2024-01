Lautaro Martinez e Dimarco OK | ma forse solo uno dal 1?! Inzaghi non ha fretta – CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 gennaio 2024)recuperae Federicoprima di Inter-Verona in programma sabato 6 gennaio alle 12:30. Secondo il Corriere dello Sport, entrambi i giocatori si accomoderanno in panchina, dato che non c’èdi forzare il loro rientro tra i titolari. Al massimouno giocherà titolare. I RECUPERI –e Federicoieri pomeriggio sono tornati ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo ad Appiano Gentile prima della sfida tra Inter e Verona. Questo significa che hanno perfettamente recuperato dai rispettivi infortuni e saranno disponibili per la prima sfida del 2024 a San Siro. Difficile vederli subito titolare, anche se quello che più scalpita in questo momento è...