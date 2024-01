Latina Epifania | pattuglie a piedi dell’Arma dei Carabinieri nelle vie dei maggiori centri storici

Latina – In occasione della Festa dell’ Epifania è previsto, in piazza del Popolo, il mercatino della Befana. L’appuntamento è per i giorni 5 e 6 ... (temporeale.info)

Tarcento: le tradizioni e l'attesa previsione del Vecchio Venerando Il Duomo di Tarcento vivrà una vigilia dell'unica, con il Grande esorcismo in linguaalle 17. Poi, il Pignarûl ...Venti moderati/forti di scirocco sulle province di, Roma e Viterbo, forti lungo le coste con ..., invece, con tempo piovoso su buona parte del Lazio, 'seppur con temporanee brevi pause ...LATINA – Il Latina tornerà in campo domani, sabato 6 gennaio (alle 16,15) allo stadio Francioni per il primo incontro del girone di ritorno del campionato di serie C girone C. Un incontro importante ...La festa dell'Epifania è in arrivo, il dilemma che assale milioni di persone è se sia giusto o no fare gli auguri della befana e purtroppo non c'è ...