Latina-Avellino | cattive notizie dall’infermeria | i convocati

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAnno nuovo, infortuni vecchi. L’inizio del 2024 non ha cancellato con un colpo di spugna i problemi con cui si è chiuso il 2023. L’di Michele Pazienza affronterà ilper la prima giornata del girone di ritorno del Girone C di Serie C senza Simone Benedetti. Il difensore ha rimediato un trauma contusivo al compartimento esterno del ginocchio destro. Praticherà esami strumentali. Restano ancora ai box Federico Casarini, Raffaele Russo ed Enis Tozaj. Assente per squalifica invece Thiago Cionek. Prima convocazione per i due volti nuovi, Daniele Liotti e Antonio De Cristofaro. Regolarmente nella lista deiGabriele Gori e Lorenzo Sgarbi. Idi Michele Pazienza: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 7 Falbo, 13 Mulè, 14 ...

Le possibili scelte di Daniele Di Donato e Michele Pazienza per la sfida tra Latina e Avellino per la ventesima giornata del girone C di Serie C (itasportpress)

...716 6,80% 9 Genova 442,434 8,70% 10 Roma 440,537 10,00% 11 La Spezia 425,626 7,00% 12423,...956 7,10% 64 Arezzo 362,97 7,50% 65 Savona 360,394 4,90% 66 Ragusa 359,316 9,00% 67357,883 5,...Terzo posto anche per l', squadra costruita per vincere; gli irpini sono attesi da una sfida play - off in casa del(sabato, ore 16.15). Quinto posto e ottimo cammino per il Taranto ed ...Mister Daniele di Donato, ha parlato oggi nella sala stampa Amodio dello stadio Francioni, in conferenza stampa, per presentare Latina – Avellino, 20° gara del campionato che sarà arbitrata dalla ...Le parole di Michele Pazienza, tecnico dell'Avellino, alla vigilia della gara contro il Latina in programma sabato 6 gennaio 2024 e valida per la prima giornata di ritorno del girone C di Serie ...