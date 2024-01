L’assalto al Campidoglio minaccia ancora la democrazia americana

Leggi su facta.news

(Di venerdì 5 gennaio 2024) di Leonardo Bianchi Il 6 gennaio del 2021 – mentre era in corso la certificazione del voto delle elezioni presidenziali del 2020 vinte dal democratico Joe Biden – una folla di sostenitori di Donald Trump ha assaltato ila Washington D.C., penetrando all’interno dell’edificio e occupando l’aula del Senato. Il bilancio finale di quella giornata è stato tragico: cinque persone decedute e centinaia di feriti tra agenti e manifestanti. Secondo gli esperti, tuttavia, poteva andare persino peggio: in un paio di occasioni gli assalitori sono arrivati pericolosamente vicini ad alcuni parlamentari. Per il giornalista del New York Times Peter Baker, l’assedio alè stato «al 100 per cento prevedibile e al 100 per cento inimmaginabile». Da un lato era stato ampiamente annunciato sia nelle manifestazioni che hanno preceduto il 6 ...