L’annuncio shock di Britney Spears | “Non farò più musica”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nessun nuovo album in vistanon tornerà a farene uscirà con un nuovo album. Le indiscrezioni delle ultime ore, sono state smentite dalla stessa artista. “Non tornerò più alla” ha spiegato in un post dopo le voci emerse ieri su Page Six e Rolling Stone. Si parlava di un possibile decimo album dopo un decennio. “Continuano a dire che mi rivolgo a gente in giro per fare un nuovo album, ma io non tornerò mai più all’industria della”. Nel 2021, l’artista si è finalmente liberata del conservatorship che l’aveva costretta a essere controllata dal padre Jamie. Leggi anche: Polemiche per il libro di: “Non volevo offendere nessuno” “Tanto tempo sprecato solo per imbarazzarmi e umiliarmi. Può sembrar strano che io non faccia più ...