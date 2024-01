Lancia la figlia di 5 anni dal balcone e tenta il suicidio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - E' fuori pericolo di vita la bambina di 5ta questa mattina dal padre dal, al primo piano, di una palazzina di Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia. La piccola è stata ricoverata presso l'ospedale di Treviso dove è giunta in eliambulanza. Il padre hato ilbuttandosi dallo stessoed è ora piantonato nell'ospedale di Pordenone dai carabinieri del comando provinciale di Venezia. L'uomo è sotto osservazione da parte del personale medico mentre sono ancora da chiarire le cause della tragedia.

