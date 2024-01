L’affondo di Biden | «Trump usa la retorica della Germania nazista» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Donaldusa «la». Con queste parole il presidente degli Stati Uniti d’America Joeha rilanciato pubblicamente per la prima volta in un comizio, in Pennsylvania, le accuse mosse in eventi elettorali privati dei mesi scorsi al suo probabile rivale nella corsa alla Casa Bianca. Nel suo intervento il presidente statunitense sostiene di aver preso un «sacro impegno: la difesa, la protezione e la preservazionedemocrazia americana, poiché sono state una causa centralemia presidenza». «È in ballo la democrazia, la vostra libertà. Senza democrazia non è possibile alcun progresso. L’alternativa alla democrazia è la dittatura», ha ricordato. Presidentand the lefts entire ...