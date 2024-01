Lacramioara Mustafa | uccisa dall’ex marito Il femminicidio filmato dalla figlia di 9 anni

(Di venerdì 5 gennaio 2024), per tutti Alina, è morta diper mano delVictor Nicu Anatoschi. La donna, 30e originaria della Romania, è stata strangolata mentre si trovava nel suo Paese per le vacanze di Natale, ingannatache l’aveva convinta a rivedersi con una scusa. A riprendere tutto il delitto una delle figlie della vittima, che viveva con i nonni: la piccola, 9, hatutta la scena con il suo telefonino e ha permesso così che l’assassino di sua madre, nonché suo padr, venisse arrestato. Alinaera ancora minorenne quando arrivò in Italia: nel Bel Paese iniziò a fare la bracciante nei campi in Puglia, dove conobbe un connazionale. Insieme i due andarono a ...

Alinaè stata tradita per l'ennesima volta, l'ultima, dal marito che è ora il principale indagato per la morte della giovane anche se non si esclude che Alina sia stata 'punita' ...Alinaè stata tradita per l'ennesima volta, l'ultima, dal marito che è ora il principale indagato per la morte della giovane anche se non si esclude che Alina sia stata 'punita' ...La 30enne romena era residente da più di 10 anni a Genova. Aveva una relazione con il tassista Marco Zanetti il quale teme che nel suo Paese l’assassino possa farla franca. «Lui non accettava la separ ...La tragica storia di Alina Mustafa, una giovane madre residente a Genova, uccisa dall'ex marito, con la figlia che filma tutto.