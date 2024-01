La Wada contro l’antidoping spagnolo | «Inaccettabili i casi positivi non gestiti tempestivamente»

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Da qualche giorno, un’inchiesta di Relevo sta agitando il mondo del. Venerdì scorso infatti, il portaleha pubblicato un’inchiesta in cui parlava di test antidoping eseguiti in maniera non conforme. Questi test riguardano anche il calcio e diversi calciatori famosi, tra cui l’ex capitano del Real, Sergio Ramos. Un’inchiesta che non è piaciuta nemmeno alla, l’agenzia antidoping mondiale. Con una lunga lettera laha attaccato l’agenzia spagnola, la Celad (Commissione spagnola per la lottail doping nello sport). Con un tweet l’ente internazionale ha avvertito che non potranno “mai chiudere un occhio su qualsiasi caso. Tutti isono stati ripetutamente seguiti e alcuni sono ancora pendenti”. We issued a statement ...

La resistenza palestinese è impegnata in scontri quotidianile forze di occupazione in varie ...palestinese di Gaza ha rivelato che le forze israeliane hanno trasformato l'ospedale al -, ...Il patteggiamento è seguito al ricorso al Tas dellatale squalifica. Per questo, oltre a saltare i prossimi Giochi olimpici, come si legge nel dispositivo, come sanzione aggiuntiva "tutti ...Un nuovo scandalo doping potrebbe far tremare l'universo sportivo in Spagna. Il sito web Relevo ha fatto luce su una serie di negligenze e complicità della Celad, l'agenzia nazionale antidoping. Secon ...Un'indagine in corso in Spagna potrebbe creare un vero e proprio terremoto per il calcio iberico. La Wada, agenzia mondiale antidoping, starebbe indagando sui sistemi di controllo spagnoli che, ...