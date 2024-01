LA VITA IN DIRETTA | SPECIALE DEDICATO AI GIOVANI TALENTI

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 5 gennaio 2024) “Lain” chiude in bellezza la settimana dedicata ai festeggiamenti per i 70 anni dalla nascita della televisione italiana, avvenuta proprio il 3 gennaio 1954. In questi giorni, il programma di Raiuno condotto da Alberto Matano, leader degli ascolti del pomeriggio televisivo, ha accolto alcuni degli indimenticabili protagonisti della storia della tv: da Vincenzo Mollica – straordinario giornalista del Tg1 e protagonista indiscusso dell’iconico ‘balconcino’ al Festival di Sanremo che, insieme ad Amadeus, intervenuto in collegamento, ha rivissuto gli anni più emozionanti della kermesse canora – all’istrionico Renzo Arbore, che ha ricordato gli anni dei suoi programmi cult, come “Quelli della notte” e “Indietro tutta”. E in occasione della Befana, tavolo d’eccezione in versione ‘kids’, condi ...