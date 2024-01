LA VITA IN DIRETTA | LA LEADERSHIP | I 70 ANNI RAI E LO SPECIALE DEDICATO AI GIOVANI TALENTI

(Di venerdì 5 gennaio 2024) “Lain” chiude in bellezza la settimana dedicata ai festeggiamenti per i 70dalla nascita della televisione italiana, avvenuta proprio il 3 gennaio 1954, confermando la solidanegli ascolti pomeridiani. In questi giorni, il programma di Raiuno condotto da Alberto Matano, leader degli ascolti del pomeriggio televisivo, ha accolto alcuni degli indimenticabili protagonisti della storia della tv: da Vincenzo Mollica – straordinario giornalista del Tg1 e protagonista indiscusso dell’iconico ‘balconcino’ al Festival di Sanremo che, insieme ad Amadeus, intervenuto in collegamento, ha rivissuto glipiù emozionanti della kermesse canora – all’istrionico Renzo Arbore, che ha ricordato glidei suoi programmi cult, come “Quelli della notte” e “Indietro ...

Tra i conduttori più amati della televisione c'è senza ombra di dubbio Alberto Matano, che da anni conduce con grande successo di critica e di pubblico La Vita in Diretta, che è riuscita a imporsi anche con il cambio della guardia della concorrenza di Canale 5 rappresentata da Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. Ma cos'ha Alberto Matano rispetto a chi lo ha preceduto?
"Meno compassato e più informale di chi l'ha preceduto": Platinette elogia Matano