La Transiberiana d' Abruzzo è un modello da replicare

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L'Aquila - “L’impegno politico e amministrativo deve indurre anche a gettare il cuore oltre l’ostacolo, per cui mi domando perché ilvincente del treno storico sulla linea Sulmona-Carpinone che ha ridato ossigeno ai paesi attraversati non possa essere replicato in altre tratte dell’montano”. È la riflessione di Paolo Federico, sindaco di Navelli, candidato al Consiglio regionale nella lista di Forza Italia nel collegio provinciale dell’Aquila. “Leggere che nel solo 2023 sono stati 33mila i viaggiatori saliti a bordo degli antichi convogli restaurati della Ferrovia dei Parchi deve aprire a riflessioni sulle ampie potenzialità della nostra terra”, aggiunge. “La politica dovrebbe essere consapevole dell’importanza del turismo nella nostra regione, ma spesso assistiamo a scelte che sono poco attente persino ad azionare la sua potente leva ...

