La svolta mediatica di Gino Cecchettin | dal lutto alla cura dell’immagine

(Di venerdì 5 gennaio 2024) “Il signorha bisogno di riposare”, “in questi giornisi è preso una vacanza e non se la sente di rilasciare interviste e dichiarazioni”. Ormai lo sappiamo più o meno tutti chi è il signor, è il papà di quella povera ragazza uccisa a coltellate e gettata in un dirupo la cui scomparsa ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia, la dolce Giuliatrucidata dall’ex fidanzato, di cui non faremo il nome perché merita l’oblio, anzi per l’orrore del gesto che ha compiuto e per come lo ha compiuto merita proprio la damnatio memoriae. La prendo da lontano, ma ci arrivo al punto: certe persone, certi avvenimenti, certi comportamenti non andrebbero premiati dcopertura, perlomeno non in modo da far ...