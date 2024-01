La «sveglia» di Kim Jong-un alla Corea del Sud | 200 colpi d’artiglieria sulle isole di confine E Seul risponde al fuoco

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Duecentodi artiglieria verso ledi Baengnyeong e Yeonpyeong. È la «» che ladel Nord ha dato questa mattina ai vicini-nemici del Sud, rompendo per la prima volta le ostilità da novembre, quando quando i due Paesi si sono ritirati da un accordo per evitare incidenti militari che resisteva dal 2018. «L’esercito nordno ha sparato più di 200oggi tra le 9 e le 11 (ora locale, ndr) nelle aree di Jangsan-got dell’isola settentrionale di Baengnyeong e nel nord dell’isola di Yeonpyeong», al largo della sua costa occidentale, ha fatto sapere all’alba di oggi, ora italiana, il ministero della Difesa sudno. Che ha ordinato di conseguenza l’evacuazione dei civili nelle zone interessate, chiamati a trovare ripari nei rifugi predisposti. ...

Duecento colpi di artiglieria verso le isole di Baengnyeong e Yeonpyeong. È la "" che la Corea del Nord ha dato questa mattina ai vicini - nemici del Sud, rompendo per la prima volta le ostilità da novembre, quando quando i due Paesi si sono ritirati da un accordo per ...... ho detto di no a weekend fuori porta e settimane bianche, ho messo lapresto nei weekend ... Almeno esteticamente, come ci ricordaKardashian con la sua foresta di conifere innevate ...