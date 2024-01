La strategia di Trump per trionfare alle scontate primarie repubblicane

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Sembra tutto così scontato da far pensare che sia in arrivo qualche sorpresa. Negli Stati Uniti parte la stagione delleper s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...retto malgrado l'uccisione del generale Kasem Soleimani da parte americana (per decisione di). La conduzione della guerra di Israele a Gaza è senzase non quella dell'annientamento, ...... ucciso il 3 gennaio 2020 a Baghdad su ordine partito direttamente da Donald, architetto delladel terrore e tessitore della dorsale sciita che dal Golfo Persico arriva fino al ...Quella nella foto satellitare qui sopra (della Maxar Technologies) è la folla radunata nella moschea di Kerman, la città ferita dal più grave attentato nella Storia dell’Iran teocratico, nel quarto an ...In italiano: “L’Ucraina pronta a collaborare con Trump se diventerà presidente” Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha espresso la sua convinzione che l’Ucraina potrebbe collaborare con D ...