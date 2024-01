La Serie A resterà a 20 squadre Già 60 anni fa c’era chi voleva i playoff

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tutto sul futuro del campionato diA dopo le voci delle ipotesie della riduzione delleNell’odierna intervista al Corriere della Sera, Lorenzo Casini fa una riflessione sull’idea di una riforma dei campionati. In Italia si è tutti d’accordo sull’eccessivo numero diprofessionistiche. Ma colui che è il presidente della Lega da poco più di un anno e mezzo, non sembra molto incline a cambiare il format dellaA utilizzando ragioni europee: «Limitare il dibattito a unaA con 20 o 18, se Premier e Liga sono a 20, è fuorviante».La conseguenza logica, o se volete anche la premessa di questo ragionamento, è che l’Italia pensa di essere al livello dei tornei che più sono al centro del mondo – Inghilterra e Spagna -, laddove ...

Il giocatore di Serie A si è fermato nell’ultimo turno di campionato: brutte notizie per l’allenatore, dovrà stare fuori per oltre un mese . Nella ... (rompipallone)

... in occasione della penultima giornata del campionato diA 1962/1963. Granata e azzurri si ... La rete di Bearzot, però,impressa per sempre nella storia del calcio italiano. Si trattò, ...Gli interventi, concordati con il Ministero, fanno parte di unadi attività volte a garantire ... Il lagovuoto fino alla conclusione degli interventi sugli scarichi di fondo, prevista per ...