La risposta all' attacco di Beirut sarà ineluttabile | Hezbollah alza il tiro

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il capo diha minacciato Israele, affermando che laall'uccisione del numero due di Hamas, Saleh al-Arouri," sul "campo di battaglia". Già in un primo discorso tenuto dopo la morte di al-Arouri, avvenuta martedì scorso a, Hassan Nasrallah aveva assicurato che "non sarebbe restata impunita". Oggi Nasrallah ha affermato che "non possiamo mantenere il silenzio su una violazione di questa portata poiché significherebbe che tutto il Libano resterebbe esposto" in futuro. "Noi combattenti di tutte le zone di confine risponderemo a questa pericolosa violazione", ha aggiunto. Intanto, una folla di migliaia di persone si è radunata ieri nella capitale libanese per il funerale del comandante di Hamas, Saleh al Arouri, numero due dell'organizzazione terroristica ...