La prossima settimana il debutto di Jannik Sinner al Kooyong Classic 2024 | avversari e quante partite giocherà

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Si avvicina molto ildinel, anche se non sarà ancora aria di match ufficiali. Questo perché è ila dare il via alla sua annata. L’esibizione ha un retrogusto storico: si tiene nella vecchia sede degli Australian Open, ivi ospitati fino al 1987. Dal 1988, infatti, ci si è trasferiti a Flinders Park (oggi Melbourne Park), ma alsi è mantenuto il tennis con un’esibizione sul veloce. Dopo i numerosi anni di veri e propri minitornei con due tabelloni per definire tutte le posizioni dalla prima all’ottava, ormai il concetto è cambiato. Sono previsti, oltre a, 11 ulteriori nomi di alto profilo (e ce ne sono anche di femminili: è delle ultime ore l’ingaggio, dopo quello della russa Mirra Andreeva, ...

Febbre, raffreddore, mal di gola, stanchezza. Sono già un milione gli italiani a letto con l’ Influenza , ma non on siamo ancora al picco , previsto la ... (ilfattoquotidiano)

L’ Atalanta si prepara alla trasferta dell’Olimpico contro la Roma in campionato. Gasperini riavrà probabilmente a disposizione Michel Adopo in ... (sportface)

... Apple ha incassato il secondo downgrade in una. Infatti, Piper Sandler &Co ha ridotto ... secondo Simonetta, che Microsoft sembraal sorpasso. "Il tutto mentre Apple è alle prese ...Il weekend regalerà dunque un cambio di stagione importante, ma alcune sorprese potrebbero spuntare con la fine delle festività natalizie: lanon sono escluse nevicate a bassa ...Si avvicina molto il debutto di Jannik Sinner nel 2024, anche se non sarà ancora aria di match ufficiali. Questo perché è il Kooyong Classic a dare il via alla sua annata. L'esibizione ha un retrogust ...Anticipazioni Il paradiso delle signore in onda il 5 gennaio: Concetta interdetta da Maria Il paradiso delle signore è la soap opera che più ...