La pratica dei richiami vivi per cacciare è una tortura anacronistica | aboliamola!

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Immaginatevi un sedile di una compagnia aerea low cost. Ora immaginatevi di sedervi sopra, di appoggiare i gomiti sui braccioli; cercate di mettervi comodi – attenzione, il sedile purtroppo non è reclinabile, perché ormai lo spazio è quello che è. Non è il massimo, vero? In effetti no, non è il massimo. Ora immaginate di passare lì tutta la vostra vita. Lo fareste? Azzardo una risposta che credo possa valere per il 99% delle lettrici e dei lettori: no. Sono abbastanza convinto che nessuna persona voglia restarci più di qualche ora e che sia disposta a farlo solo per la ricompensa di arrivare a destinazione, qualunque sia. E ora: vi piacerebbe passare cinque-sei mesi completamente al buio, in un luogo angusto e umido, con poca acqua e poco cibo? Anche qui – in questo scenario da– se dovessi azzardare una risposta, saprei cosa scegliere. E accettereste mai di ...